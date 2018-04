Heraanleg gevaarlijke weg gestart WERKEN IN OOSTROZEBEKESTRAAT DUREN ANDERHALF JAAR VALENTIJN DUMOULEIN

17 april 2018

02u26 0 Ingelmunster Het Agentschap Wegen en Verkeer is eindelijk gestart met riolerings- en wegenwerken in de Oostrozebekestraat (N357). De heraanleg van de gevaarlijke weg zal 1,5 jaar duren. In de Sint-Jozefsschool halen ze opgelucht adem.

De Oostrozebekestraat tussen de Ringweg N50 en de Krekelstraat is een drukke verkeersader voor auto's en vrachtwagens, maar dat intensieve gebruik laat ook zijn sporen na. "De huidige weg, die bestaat uit betonplaten, is veertig jaar oud", vertelt Dirk Vanhuysse (AWV). "Ze voldoet dan ook niet meer aan de eisen van een hedendaagse weg. Beide rijstroken krijgen daarom een heraanleg in asfaltverharding, met middengeleiders ter hoogte van de Sint-Jozefsschool en in aanloop naar de rotondes. Naast de rijstroken komen er parkeerstroken, afgewisseld met boomvakken. Er komen ook vrijliggende fietspaden in asfalt en voetpaden in grijze betonstraatstenen."





Dodelijk ongeval

Dat de ingrepen geen overbodige luxe zijn, blijkt uit een ongeval in juli 2016. Toen kwam de 76-jarige Noël Vankeirsbilck er om het leven toen hij met zijn fiets door een wagen gegrepen werd. "De straat heeft een bedenkelijke reputatie en daar probeert de gemeente al veertien jaar iets aan te veranderen", vertelt burgemeester Kurt Windels (De Brug). "Zelf heb ik nooit mijn kinderen langs deze straat laten fietsen. Pas eind 2012 hoorden we dat AWV geld (vijf miljoen euro, red.) zou vrijmaken."





Scholieren

In september 2016 vonden er al nutswerken in de straat plaats, maar sinds Pasen 2017 lagen alle werken stil, omdat de aanbesteding voor de eigenlijke werken op zich liet wachten. In de Sint-Jozefsschool, die ook in de drukke straat ligt, halen ze opgelucht adem nu er toch schot in de zaak komt. "We sturen de kinderen al lang niet meer via de Oostrozebekestraat van en naar huis", vertelt directeur Jo Windels. "Het is simpelweg te gevaarlijk. Gelukkig ligt de school, met de Warandestraat, ook aan een zijstraat. Veel van onze leerlingen komen langs daar uit de achterliggende wijken naar hier. Eerst wilden we daar een schoolstraat van maken die bij het begin en einde van de dag tijdelijk afgesloten wordt, maar door de eerdere nutswerken is ze nu afgesloten met bloembakken. Die situatie bevalt ons zo goed dat we ervoor ijveren om de situatie permanent te maken."





Labadoux

Voorlopig kan alle verkeer in de straat nog passeren. Na het Labadoux-festival begin mei wordt het eenrichtingsverkeer in de Oostrozebekestraat en Gentstraat richting Ingelmunster opnieuw ingevoerd, zodat een vlotte circulatie mogelijk blijft. Wie naar Oostrozebeke wil, moet omrijden via de Ring en via de Gentstraat naar de N382 rijden.