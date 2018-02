Haelvoet neemt sectorgenoot over 05 februari 2018

02u26 0

Medisch meubilairproducent Haelvoet neemt een strategische participatie in Vasa, een sectorgenoot die vast meubilair maakt. Vasa specialiseert zich in de productie van vast meubilair voor ziekenhuizen en oudereninstellingen en is vooral in West- en Oost-Vlaanderen actief. Haelvoet is al 85 jaar actief in het vervaardigen van hoogwaardig medisch meubilair. In hun gamma prijken onder andere hoge en lage bedden, nachttafels, relaxfauteuils en onderzoekstafels. Beide bedrijven zijn actief in Ingelmunster en blijven onafhankelijk van elkaar hun eigen koers varen en het huidig management van Vasa blijft het dagelijks bestuur op zich nemen. "De investering past perfect binnen onze strategie om zich verder te profileren als dé inrichtingsspecialist voor ziekenhuizen- en zorginstellingen", zegt directeur Vincent Haelvoet. (VDI)