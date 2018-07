Guy Swinnen op 11 juli-viering 02 juli 2018

Guy Swinnen komt op zondag 8 juli op het terras van het ontmoetingscentrum in de Bollewerpstraat 3 optreden. Dat doet hij in het kader van de feestelijkheden rond de Vlaamse Feestdag. Hij brengt er niet alleen nummers van The Scabs maar ook solowerk. Om 18 uur kan je er al terecht voor een concert van coverband De Kemels. Wat later is het de beurt aan Swinnen en zijn band. De toegang is gratis. (VDI)