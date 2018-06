Groentebedrijf zet buurt zonder stroom 07 juni 2018

02u32 0

In delen van Ingelmunster en Oostrozebeke moesten inwoners het gistermiddag een uur lang zonder elektriciteit doen. Oorzaak was een stroompanne. Die ontstond rond half twaalf. In de Oostrozebekestraat in Ingelmunster en op de Ingelmunstersteenweg in Oostrozebeke duurde het langst vooraleer het euvel hersteld was. Oorzaak van de panne was een defect aan de vermogensschakelaar van de warmtekrachtkoppelingsinstallatie van een groentebedrijf. Daardoor trad de beveiliging op het elektriciteitsnetwerk in werking waardoor er tijdelijk geen stroom op het net was.





(LSI)