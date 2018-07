Groen doet niet mee aan verkiezingen 09 juli 2018

02u37 0

Politieke partij Groen gooit de handdoek in de ring voor de gemeenteraadsverkiezingen en komt niet met een eigen lijst op in Ingelmunster. "We hebben geprobeerd een politieke oplossing te vinden voor al die mensen die het huidige bestuur te rechts en milieu-onvriendelijk vinden, maar dat is niet gelukt", vertelt Mike Van Acoleyen. "De partij is te klein. Op onze infovergaderingen troffen we enthousiaste mensen, maar we zijn er niet in geslaagd voldoende medewerkers te mobiliseren. Ook een samenwerking met anderen is niet gelukt, al werden meerdere paden bewandeld. PVDA wil zich alleen focussen op centrumsteden en bij CD&V was er bij sommigen welwillendheid, maar anderen hielden het been stijf. Met sp.a samengaan is voor ons geen optie meer, na het opblazen van het kartel na de vorige verkiezingen. De Brug is in onze ogen dan weer verantwoordelijk voor de leegkap van natuurgebied Spoorwegdomein, het afstoten van OCMW-personeel, enz..."





De partij blijft wel bestaan in Ingelmunster. (VDI)