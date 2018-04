Gemeente stapt in statiegeldalliantie 16 april 2018

Na Meulebeke en Tielt maakt nu ook Ingelmunster de stap naar de statiegeldalliantie. Die overkoepelt milieuorganisaties, steden en bedrijven om de hogere overheid te vragen om een statiegeldsysteem in te voeren voor blikjes en plastic flessen. Zo willen ze het zwerfvuil aanpakken. "Het opruimen van zwerfvuil kost ons veel tijd en geld", klinkt het bij de gemeente. "Naast het eigen personeel kunnen we gelukkig ook op veel vrijwilligers rekenen, maar zwerfvuil blijft een oud zeer. Via deze alliantie kunnen we een structurele oplossing voor het probleem vinden." (VDI)