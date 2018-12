Gemeente ondertekent charter voor onderhoud Vredesboom VDI

De gemeente heeft in het kader van de actie ‘Vredesbomen 2018’ een charter ondertekend voor het duurzaam onderhoud van de Ingelmunsterse Vredesboom. Die werd recent aangeplant in de groenzone voor assistentiewoningen in de Ermitage in de Weststraat.

Naar aanleiding van de herdenking van honderd jaar WOI informeerde het Agentschap Natuur en Bos in 2016 bij de Vlaamse gemeenten wie geïnteresseerd was om mee te stappen in het project ‘Vredesbomen 2018’. Ingelmunster besliste om aan dit initiatief mee te werken.

Zomereik

Samen met alle deelnemende gemeenten plantten we in de week van 11 november, net honderd jaar na het einde van de Groote Oorlog, onze vredesboom in de tuin voor assistentiewoningen de Ermitage. De gemeenteraad engageert zich nu met het charter ‘Vredesboom voor de toekomst’ om deze boom, een zomereik, goed te onderhouden zodat hij een blijvend groen monument kan worden. En om de eik als Vredesboom herkenbaar te maken en te houden.

In 2019, één jaar na de herdenking van honderd jaar WOI, zal de boom deel uitmaken van de herdenkingsplechtigheden op 11 november. Zo volgt het bestuur de werkwijze van honderd jaar geleden: toen richtte men één jaar na het einde van de oorlog het monument voor de gesneuvelden op.