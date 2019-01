Gemeente investeert in masterplan site sport en begraafplaats VDI

23 januari 2019

15u03

Bron: VDI 0 Ingelmunster Het gemeentebestuur van De Brug investeert in 2019 in verschillende dossiers. Zo voorziet ze 5.000 euro extra in het project jeugdlokalen voor de installatie van een infokast en vlaggenmasten. Er gaat ook 65.000 euro naar de heraanleg van de begraafplaats in verschillende fases.

Er staat nog eens 30.000 euro gereserveerd voor een masterplan rond de site sport en het Huis van de Vrije Tijd. “Concreet zoeken we een locatie voor een nieuwe cultuurzaal, maar we trekken dat open naar een Huis van de Vrije Tijd met meer functies”, vertelt burgemeester Kurt Windels. ‘Tegelijk zoeken we ook een locatie voor een nieuwe sportzaal en misschien kunnen we beide wel op dezelfde locatie bundelen.” Een van de pistes die de gemeente onderzoekt is die van de vroegere cinema Albert langs de Oostrozebekestraat.

Er gaat ook 10.000 euro naar het verder verfijnen van het groene wandel- en fietstraject Wandel op de Mandel tussen de serviceflats De Ermitage en en het nieuwe Valora-appartementencomplex. Er gaat verder 12.000 euro extra naar nieuwe beglazing voor de Cultuurfabriek, 10.000 euro voor renovatiewerken aan de kerk en 30.000 euro naar straatmeubilair. Een andere fikse investering is 250.000 euro voor nieuwe servers.