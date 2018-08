Gasfles ontploft: tuinhuis gaat in vlammen op 13 augustus 2018

Langs de Lendeleedsestraat in Izegem heeft gisterennamiddag om 16.45 uur een tuinhuis achteraan een woning vuur gevat. De bewoners hoorden plots een kleine ontploffing van een gasfles in het tuinhuis en verwittigden meteen de brandweer. Al snel sloegen de vlammen door het dak van het tuinhuis. De brandweer had het vuur echter snel onder controle en kon de vlammen snel volledig blussen. Het tuinhuis zelf brandde niettemin volledig uit. Niemand raakte gewond. Ook iets verderop in Ingelmunster was het prijs. Daar vatte een haag vuur achteraan een woning langs de Bruinbeekstraat. De brandweer was ook in Ingelmunster snel ter plaatse om het vuur te blussen. Vermoedelijk ligt een brandende sigaret aan de oorzaak van de brand. (AHK)