Garage woning gaat in vlammen op

09 januari 2019



In de Bollewerpstraat in Ingelmunster is in de nacht van dinsdag op woensdag omstreeks 2.15 uur brand ontstaan in een aangebouwde garage van een woning. De hulpdiensten snelden ter plaatse maar konden niet verhinderen dat de garage en de inboedel, waaronder een scooter, volledig in vlammen op ging. De woning zelf bleef gevrijwaard. De bewoner van de woning was op het moment van de brand aan het werk en kon niet meteen ter plaatse komen. Hij verzekerde de politie dat er enkel honden in de woning waren. Omdat de politie de honden hoorden blaffen, besloot de politie om niet in de woning te gaan op zoek naar mogelijke slachtoffers. Hoe de brand is ontstaan is nog onduidelijk. Een deskundige van het parket komt ter plaatse om dat te onderzoeken, vermoedelijk is de oorzaak accidenteel. Niemand raakte gewond.