Fuiven in voormalige kerk mag toch OPPOSITIE EN SP.A STEUNEN VERZOEKSCHRIFT JEUGDRAAD VALENTIJN DUMOULEIN

31 mei 2018

02u27 0 Ingelmunster Kleinschalige fuiven mogen voortaan ook in de voormalige OLV-kerk doorgaan. Die is twee jaar geleden omgedoopt tot cultuurzaal, maar uit respect voor het verleden gaf de gemeente er eerder geen toestemming voor. De jeugdraad diende daarop een verzoekschrift in.

Elf ja-stemmen tegen tien nee-stemmen. Nipt toestemming om toch te mogen fuiven in de tot Cultuurfabriek omgedoopte kerk. Tot ergernis van meerderheidspartij De Brug/N-VA/Open VLD, die coalitiepartner sp.a wél voor zag stemmen en daar met oppositiepartij CD&V een onverwachte bondgenoot in vond. Het is het zoveelste incident tussen beide coalitiepartners. Dat belooft voor de verkiezingen in oktober.





Burgemeester Kurt Windels (De Brug) was in zijn openingswoord dan ook duidelijk. "





Gentleman's agreement

"Ik spreek enkel namens mijn fractie als ik zeg dat er bepaalde bezorgdheden omtrent het houden van fuiven op die locatie zijn. De ontwijding was een gevoelige kwestie. We mogen niet onderschatten dat veel mensen uit de stationsbuurt decennialang met veel toewijding voor hun kerk gezorgd hebben. Op de vooravond van de verkoop hebben we met de toenmalige pastoor de afspraak gemaakt om er geen fuiven te organiseren. Een ongeschreven gentleman's agreement. De huidige inrichting valt ook niet te rijmen met het houden van fuiven. Bovendien beschikken we al over drie andere fuifzalen. We zien de noodzaak van een bijkomende locatie dan ook niet in."





Jeugdschepen Enigo Vandendriessche (sp.a) steunt het voorstel wel. "Bij sommigen heerst blijkbaar een fundamenteel wantrouwen tegenover onze jeugd en dat is jammer. Onze reglementen zijn niet voor niets voorzien van sancties als het toch misloopt. Op voorhand alle jeugdfuiven verbieden in een specifieke zaal, daar doen we niet aan mee." Oppositiepartij CD&V sloot zich daarbij aan.





"Gebouw ongeschikt"

Schepen van Patrimonium en Erediensten Rob Kindt (De Brug) kon na de stemming zijn teleurstelling niet verstoppen: "Een ongeluk is in dronken toestand vlug gebeurd. Wie kan ook garanderen dat de muziekverenigingen van dronken fuifgangers geen vandalisme te verwerken krijgen? Dit gebouw is totaal ongeschikt voor fuiven. We gaan het reglement voor dit fuifdoeleinde aanpassen, nadat de ongeschiktheden eerst grondig en definitief weggewerkt zijn en de repetitielokalen veilig afgeschermd zijn."





Jeugdraadvoorzitter Tom Callewaert is tevreden met de uitkomst. "De hele kwestie is het gevolg van een adviesvraag omtrent het reglement. De jeugdraad bracht een positief advies uit, maar toen werd niets vermeld over de ongeschreven afspraak er geen fuiven te laten doorgaan. Dit kwam echter pas aan het licht nadat er een effectieve aanvraag werd ingediend. We wilden het reglement correct toegepast zien, maar een aanpassing was voor het bestuur niet aan de orde. Daardoor waren we genoodzaakt een verzoekschrift in te dienen, met het bekende gevolg. We zijn blij dat een meerderheid van de raadsleden ons hierin volgt en we zijn bereid om in overleg te gaan over het opstellen van extra regels omtrent fuiven in de Cultuurfabriek."