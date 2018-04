Frans Carron (85), bedrijfsleider Almanaar: "Negatief advies voor uitbreiding kippenbedrijf is politiek steekspel" 05 april 2018

02u38 0 Ingelmunster Het negatief advies dat de ge- meente Ingelmunster gaf voor de uitbreiding van kippenbedrijf Almanaar zindert nog na bij op- richter Frans Carron (85).

De slachterij kreeg recent toe- stemming van de provincie om uit te breiden. Een groep buurt- bewoners ging daarop in beroep, waardoor de beslissing nu bij Vlaams minister Schauvliege komt te liggen. Waar de gemeen- te eerst geen advies wilde geven, volgt er nu alsnog een niet-bin- dend negatief advies.





«Een puur politiek steekspel en een uit de hand gelopen buren- ruzie», foetert Carron. «Dat nega- tief advies is er enkel gekomen om de ruziemakende meerder- heid in het zadel te houden tot het eind van de rit. De socialisten waren al langer tegen en om de vrede in de coalitie te behouden zijn nu ook de anderen overstag gegaan. Hun meningsverschillen worden ten koste van ons bedrijf uitgespeeld. We zijn de speelbal in hun pogingen om stemmen te winnen.»





«Niemand kan ons weigeren ver- der te werken en ons 25-koppig personeel te behoeden om straks bij het OCMW aan te kloppen. We hopen dat de minister de reeds verkregen vergunning bevestigt, zodat we aan de buurt kunnen bewijzen dat er minder zoge- naamde hinder zal zijn.»





De gemeente verwijst in zijn mo- tivering onder andere naar een eerdere veroordeling tot het be- talen van een schadevergoeding en een recente melding van een milieudelict. (VDI)