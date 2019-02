Fotowedstrijd rond jeugdboeken in de bib VDI

27 februari 2019

23u37

Maart is jeugdboekenmaand en dat betekent dat er vanaf vrijdag 1 maart heel wat leuke dingen op stapel staan in de Ingelmunsterse bib.

Dit keer staat alles in het teken van vriendschap. Om de maand goed uit de startblokken te laten schieten, organiseert de bib een fotowedstrijd waarbij je je foto op posterformaat kan winnen. Om mee te doen moet je een leuke, originele foto met jouw favoriete boek maken. Neem een gekke pose aan of nodig al je vrienden uit voor een fotoshoot. Alle kleuters en jongeren kunnen deelnemen, individueel of in groep.

Je foto indienen kan van 1 tot en met 19 maart. Winnaars krijgen een poster van hun foto. Deelnemen kan door de foto te mailen naar bibliotheek@ingelmunster.be of in te dienen op een USB-stick tijdens de openingsuren. Vermeld daarbij je naam, adres, geboortedatum, klas en telefoonnummer. Maximum twee foto’s in goede kwaliteit per deelnemer.

Op zaterdag 30 maart is er het slotfeest rond de jeugdboekenmaand en dan vindt om 16 uur de prijsuitreiking plaats. Die dag kunnen kinderen vanaf 14 uur al van allerlei activiteiten genieten, waaronder een verteltheater en een lekkere vriendjescake eten. Inschrijven kost 3 euro en kan tot en met woensdag 27 maart via bibliotheek@ingelmunster.be of 051/32.14.65.