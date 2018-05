Folkmuziek en tropische temperaturen JUBILEUMEDITIE LABADOUX LOKT 12.000 MUZIEKFANS VALENTIJN DUMOULEIN

07 mei 2018

02u27 0 Ingelmunster Bijna twaalfduizend muziekfans hebben het voorbije weekend onder een stralende zon genoten van de dertigste editie van Labadoux. De zomerse temperaturen zorgden voor de gezellige festivalsfeer en acts als Bart Peeters, The Chieftains, Ozark Henry en Yevgueni voor de muzikale hoogtepunten.

Geen toeters en bellen op deze jubileumeditie, wel waar het op Labadoux allemaal om draait: in een gemoedelijke sfeer genieten van wat de kruim van de folk te bieden hebben. De Ierse folkband The Chieftains zorgde vrijdagavond meteen al voor heel wat sfeer door enkele gastzangers, tapdansers en de Roeselaarse Field Marshal Haig's Own Pipes & Drums mee op het podium te vragen. Bart Peeters hoefde nadien de bal maar binnen te koppen en stak met zijn aanstekelijke muziek het vuur aan de lont.





"Voor onze dertigste verjaardag hebben we besloten meer te investeren in de programmatie en dat heeft geloond", glundert organisator Carl Windels.





Ook de zomerse temperaturen waren voor Labadoux een geschenk uit de hemel. "Het fantastische weer hebben we er gratis bovenop gekregen, maar het zorgde wel voor een boost in het aantal bezoekers. Over het hele weekend mochten we tussen elf- en twaalfduizend bezoekers verwelkomen, net iets meer dan de voorbije jaren. Zaterdag deed in het in de voorverkoop iets minder, maar heel wat mensen kochten nog een ticket aan de kassa."





Toekomst

Al voor het tweede jaar op rij werd de concerttent uitgebreid om meer ademruimte voor de bezoekers te creëren. Een welgekomen aanpassing voor velen, maar het noopt de organisatie na te denken over de toekomst. "We botsen hier stilaan op onze limieten", beseft Windels. "Misschien moeten we nog creatiever zijn met de beschikbare ruimte? We willen niet uitbreiden, maar voor de veiligheid kunnen we soms niet anders. Al zullen we de ziel van Labadoux nooit verkopen en gemoedelijkheid en gezelligheid altijd blijven nastreven."





De festivalgangers zijn er alvast gerust in. "Laat Labadoux maar blijven zoals het is", zeggen Jan Vermeersch en Hilde Lagae. "We houden net van die kleinschaligheid. Dit jaar is de schikking van de kraampjes al wat anders door de grotere festivaltent en dat hoefde zelfs al niet voor ons. Groter betekent niet altijd beter, dus laat het festival maar gezellig hier blijven."





Lawaaihinder

Enig minpuntje door het mooie weer was dat de bastonen van het festival vrijdagavond iets te luid weerklonken in de ruime omgeving. De organisatie kreeg heel wat meldingen binnen, maar nam zaterdagochtend al maatregelen. "Tijdens het ochtendoverleg is dit besproken en bijgesteld", reageert burgemeester Kurt Windels. "Een festival zonder lawaai bestaat niet en Labadoux doet er alles aan om het voor iedereen aangenaam te houden. De afgelopen nachten was het een stuk rustiger."