Flink viergeslacht bij familie Beernaert 10 april 2018

In de Izegemstraat in Ingelmunster woont de jongste telg van een flink viergeslacht: Linde Vandersteen. Linde werd geboren op 23 februari. Ze woont er samen met haar mama Iris Beernaert, 25 jaar. Frieda Demeulenaere, 51 jaar, woont in Koekelare en is de derde in de rij,die wordt aangevoerd door de stammoeder Marcella Bulcke, 84 jaar en wonende te Dranouter.





(EFW)