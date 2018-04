Filmprojectoren cinema Albert krijgen nieuwe stek 18 april 2018

Twee antieke filmprojectoren, die stof stonden te vergaren in de voormalige cinema Albert langs de Oostrozebekestraat in Ingelmunster, krijgen straks een tweede thuis. De cinema is al sinds eind jaren 60 dicht, maar aan de projectoren werd al die jaren niet geraakt. De Global Estate Group van projectontwikkelaar Luc Beke kocht een poos geleden het gebouw en de gronden. Hij schenkt de projectoren nu weg. "De gemeente krijgt één van die twee projectoren", vertelt schepen Rob Kindt (De Brug). "Enige voorwaarde was dat we de andere projector aan cinema De Keyser in Lichtervelde moeten geven, iets wat we met veel plezier doen." Wat Ingelmunster er precies mee zal doen, staat nog niet vast. "Als wij na de verkiezingen opnieuw aan het roer staan, dan zijn er plannen om op die locatie een nieuw ontmoetingscentrum te bouwen. Die filmprojector zou in de foyer kunnen staan." (VDI)