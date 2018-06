Fietsers haken in elkaar 14 juni 2018

Tijdens de wekelijkse fietstocht van Okra Roeselare kwamen maandag in de vooravond twee fietsers ten val. Dat gebeurde in de Steenovenstraat in Ingelmunster. Ambulanciers verzorgden de twee onfortuinlijke slachtoffers ter plaatse, ze raakten gewond aan de knie en de elleboog. (VHS)