Fietser (53) zwaargewond na ongeval

Langs de Meulebekestraat in Ingelmunster is gisteravond rond 19 uur een fietser zwaargewond geraakt bij een ongeval. Dat gebeurde ter hoogte van de vestiging van staaldraadproducent Bekaert. Het slachtoffer - vermoedelijk een man van 53 uit Meulebeke - reed met een elektrische fiets op het vrijliggende fietspad in de richting van zijn woonplaats. Het ongeval gebeurde op een plek waar een landbouwer dicht tegen en mogelijk op het fietspad bezig was met het verplaatsen van ijzeren bakken waar groenten in verzameld worden. Allicht is de fietser tegen één van die bakken gereden. De man kreeg ter plaatse de dringendste zorgen toegediend en werd vervolgens naar het ziekenhuis overgebracht. Om de exacte omstandigheden van het ongeval uit te klaren, stuurde het parket van Kortrijk een verkeersdeskundige naar Ingelmunster.





(VHS)