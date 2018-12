Festivalorganisatie wil geen Labadouxplein Gemeente moet op zoek naar andere naam uit vrees voor gps-verwarring Valentijn Dumoulein

13 december 2018

19u27

Bron: Valentijn Dumoulein 0 Ingelmunster De plannen om het pleintje ter hoogte van café De Fagot tot het Labadouxplein om te dopen stoten op weerstand. De organisatie van het Labadoux-festival vreest dat de gps mensen tijdens het evenement naar een verkeerde locatie zou sturen. De gemeente zoekt nu een alternatieve naam. Labadoux-stichter Jean-Pierre Deven reageert teleurgesteld.

Na het voltooien van de nieuwe Dorpsbrug krijgt de achterkant van de Water- en Stationsstraat er een nieuw plein met woonerfstraat bij. Omdat het Labadoux-festival dit jaar dertig kaarsjes uitblaast, wil de gemeente het woonerf als eerbetoon omdopen tot Labadouxplein. De naam verwijst zowel naar het vroegere textielbedrijf Labadou dat daar tot een eeuw geleden stond, als naar het festival dat zijn oorsprong kent in het vlakbij gelegen café De Fagot. De cultuurraad gaf daar positief advies voor, maar de organisatie heeft wel enkele bezorgdheden geuit.

Verwarring

“Onze vrees is dat de nieuwe naam tot verwarring kan leiden bij bezoekers, artiesten en leveranciers van het festival”, vertelt organisator Carl Windels. “We begrijpen dat er een historische link is, maar willen niet dat mensen uiteindelijk verkeerd zouden rijden. Als er straks een Labadouxplein zou bestaan, kunnen mensen die het adres in de gps ingeven plots op het verkeerde been gezet worden.” Het voorstel blijft de voorkeur van de gemeente genieten, al stapt ze er door het bezwaar nu toch van af. “Wij blijven erbij dat het Labadouxplein een toepasselijke naam zou zijn”, vertelt burgemeester Kurt Windels (De Brug/Open VLD/N-VA). “Het leek ons een mooi eerbetoon aan het prachtige festival. Jammer dat de huidige organisatie van het Labadoux-festival die naam niet wil. Wij zijn evenwel een partij die er niet van houdt om de zaak op de spits te drijven. Een mogelijk alternatief was het Driebruggenplein (een verwijzing naar de oorspronkelijke naam van Café De Fagot - nvdr.), maar die naam vinden we minder geschikt. Samen met de gemeentelijke administratie gaan we nu op korte termijn op zoek naar een oplossing om de aangelanden een straatnaam en huisnummer te geven. We raken hier wel uit.”

Gemiste kans

De naam Labadoux is een creatie van stichter Jean-Pierre Deven en huidig uitbater van het aangrenzend café Fagot. Hij reageert teleurgesteld. “Ik was vereerd met het idee van een Labadouxplein. Dertig jaar geleden is op die plaats alles begonnen. Het zou een mooie verwijzing zijn geweest naar ‘the early days’, momenten waar heel veel Ingelmunsternaars nog mooie herinneringen aan overhouden. Wie mij kent, weet dat ik de man van het compromis ben. Moeilijk doen ligt niet in mijn aard. Maar het is bovenal heel erg jammer dat de huidige mensen achter het festival Ingelmunster en de vele fans van het eerste uur dit plein die mooie naam niet gunnen. Een gemiste kans.”



Als er een nieuwe suggestie voor een naam komt, volgt er opnieuw een voorlopige vaststelling in de gemeenteraad. Daarna is er een openbaar onderzoek van dertig dagen en wordt de cultuurraad opnieuw om advies gevraagd.