Felle rukwinden: fiets- en wandelpad kasteelpark tijdelijk afgesloten VDI

04 maart 2019

10u11

Bron: VDI 0

Door felle rukwinden, die lokaal 70 tot 100 kilometer per uur kunnen halen, is het fiets- en wandelpad door het kasteelpark van Ingelmunster tijdelijk afgesloten.Er is een omleiding via de Lysbrug voorzien. Volgens de voorspellingen zal de wind na de middag afnemen. Het fiets- en wandelpad is een tijdelijk alternatief om aan de voetgangersbrug over het kanaal te raken. Die staat er door de werken aan de Dorpsbrug, die nog tot dit dit najaar duren.