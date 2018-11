Extra parking in Oostrozebekestraat 28 november 2018

Op de site van de vroegere wasserij Reinwas in de Oostrozebekestraat zijn publieke parkeerplaatsen aangelegd voor personenwagens. Het gaat om een tijdelijke parking in afwachting van de beleidsplannen om op die locatie in de toekomst een Huis van de Vrije Tijd te bouwen. (CDR)