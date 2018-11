Extra parking in Oostrozebekestraat 28 november 2018

02u24 0 Ingelmunster Het gemeentebestuur voorziet extra gratis parkeerplaatsen in de Oostrozebekestraat, op de gronden van de vroegere wasserij Reinwas.

De projectontwikkelaar van de brouwerijsite draagt deze grond kosteloos over aan het gemeentebestuur. In afwachting van de verdere beleidsplannen om daar in de toekomst een Huis van de Vrije Tijd te bouwen, richt het gemeentebestuur er parkeerplaatsen in. Bloembakken en schanskorven zorgen voor de





afbakening zodat vrachtwagens er niet kunnen parkeren. (CDR)