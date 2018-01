Ex-zaakvoerder Aviflora riskeert celstraf voor begraven asbestplaten 02u38 0 Ingelmunster De voormalige zaakvoerder van het teloorgegane familie- en dierenpark Aviflora in Ingelmunster riskeert acht maanden gevangenisstraf voor inbreuken op de milieuwetgeving. Heel wat materiaal, zoals asbestplaten en een glijbaan uit polyester, werd begraven op het terrein. "Dat gebeurde door een werknemer", verdedigde Marnick Goossens zich die beweert dat hij van niks wist.

Marnick Goossens (53), voormalig zaakvoerder van het familie- en dierenpark Aviflora moest zich gisterenmorgen op de rechtbank verantwoorden voor inbreuken op de milieuwetgeving. Tijdens opgravingen werd duidelijk dat heel wat materiaal, waaronder asbesthoudende golfplaten en kadavers, begraven waren op het terrein van het park. "Er lag bijvoorbeeld ook een grote gele glijbaan die destijds werd overgekocht van het pretpark Meli", zei het openbaar ministerie. "Het ijzeren gedeelte was wel correct weggedaan, want daar krijg je geld voor. Het gele deel in polyester, waar je geld moet voor betalen om het te laten vernietigen, lag begraven onder de grond." Marnick Goossens zelf beweert dat hij van niets wist. "Die dingen zijn begraven geweest met een grote kraan waarmee hij niet kan werken", pleitte zijn advocaat die de vrijspraak vraagt. "Die zaken zijn begraven geweest toen de zaakvoerder op reis was. Eens terug heeft hij zich te weinig vragen gesteld bij enkele zaken die verdwenen bleken te zijn. Zelf heeft hij niets begraven en wist hij ook van heel die zaak niets af."





Wraakactie

Eén voormalige werknemer stelde zich burgerlijke partij voor de gevonden kadavers van parkieten die hem na aan het hart lagen. Het was ook hij die destijds aan de alarmbel trok en met de informatie over de begraven goederen naar de politie stapte. "Dat heeft hij allicht gedaan omdat ik destijds een affaire had gehad met zijn vrouw", zei Goossens die vermoedt dat het zijn ex-werknemer geweest is die de zaken onder de grond stopte. "Er was maar één persoon werkzaam in het familiepark die met een grote kraan kon werken en dat was hij", pleitte zijn advocaat. "Hij was het ook die erg gedetailleerd aan de hand van een plannetje aangaf wat waar begraven lag. " Het park ging in april 2015 failliet. Naast de celstraf riskeert Goossens ook nog een geldboete van 15.000 euro. Vonnis op vijf februari. (AHK)