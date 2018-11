Ex-leraar gearresteerd voor betasten meisjes op Boekenbeurs 10 november 2018

02u24 1 Ingelmunster Een ex-leraar van basisschool De Lettertuin in Koekelare is deze week opnieuw in opspraak gekomen. Dirk L. (52) uit Ingelmunster werd op de boekenbeurs in Antwerpen gearresteerd toen hij twee meisjes van een lagere school betastte. De man werd al meerdere keren veroordeeld.

Toen Dirk L. nog leerkracht was bij De Lettertuin en in Hooglede woonde, vonden speurders een grote hoeveelheid aan kinderporno op zijn computer. Die zaak kwam in 2010 voor, en op dat moment wist de directie van de basisschool nog van niets. Bij de behandeling van de zaak zette de school Dirk L. meteen op non-actief en startte een tuchtprocedure op. Dirk L. kreeg voor die feiten opschorting van straf. Hij diende enige tijd later zijn ontslag in als leraar. Tot opluchting van de school, want zijn leven beteren deed de man allesbehalve. Vijf jaar later, in 2015, werd hij veroordeeld tot zeven maanden cel met uitstel nadat hij opnieuw betrapt werd met heel wat schunnige beelden van minderjarigen. Weer leerde hij zijn lesje niet, want amper een jaar later trof zijn eigen dochter een gigantische collectie aan bij hem thuis. Op zijn computer en diverse andere mediadragers stonden maar liefst 2.25 miljoen foto's en duizenden filmpjes. Daarvoor kreeg hij één jaar cel, de helft met uitstel, en werd hij vijf jaar uit zijn burgerrechter gezet. "Mijn ogen zijn nu écht opengegaan", zei L. toen op zijn proces.





Nare herinneringen

Niets van aan, want deze week werd hij dus opnieuw betrapt, deze keer zelfs bij fysieke aanrakingen. Het roept bij de directie en de leerkrachten van De Lettertuin een pak nare herinneringen op. "Dat klopt", zegt overkoepelend directeur Chris Vandecasteele. "Maar wel alleen bij de enkelen die hem kenden, zoals ik. De rest wil hem niet kennen. Er wordt over hem niet meer gepraat. En dat is maar goed ook, als ik hoor wat er nog bovenkomt. Het sterkt mij enkel in het idee dat we toen kordaat en meteen de juiste beslissing namen. Die man is hier nooit meer welkom, en wij willen hem allemaal vergeten." (LSI)