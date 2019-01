Ertebrekers en Absynthe Minded op Labadoux VDI

17 januari 2019

10u08

Bron: VDI 0

Het Labadoux-festival heeft enkele kleppers aan zijn affiche toegevoegd. Zo verwelkomen ze Absynthe Minded. De Belgische band met frontman Bert Ostyn is helemaal terug met ‘Jungle Eyes’ en dat komen ze in Ingelmunster demonstreren. Ook terug van weggeweest zijn Ertebrekers, met onder andere Ingelmunsternaar Jeffrey Bearelle in de rangen. Samen met Flip Kowlier en Peter Lesage brengt hij dit voorjaar het tweede album van Ertebrekers uit en dus mocht – na 2017 - een tweede passage op Labadoux niet ontbreken.

Prijken ook op de affiche: topmuzikanten Masure, Munnelly en Fahy leveren als The Bucks schitterende Keltische folk, net als de doorwinterde muzikanten van Snakes in Exile. Geniet ook van singersongwriter Linde of Awkward i, van de schitterende chansons van Sara D’Hondt, van verbluffende revelaties als Moonai People en Bonjour Eddy. The Bonnie Blues brengt dan weer café chantant, Nevermind Nessie stomende folkrock en The Subtitles en Zebra’s are Timeless heerlijk onstuimige wereldmuziek.

Weekendtickets kosten in voorverkoop 79 euro. Voor tickets op vrijdag 3 mei betaal je 42 euro, voor zaterdag 4 mei 39 euro en op zondag 5 mei slechts 12 euro, gezien het dan traditiegetrouw familiedag is. Meer info op de site van Labadoux.