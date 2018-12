Elza viert 101e verjaardag CDR

05 december 2018

In woonzorgcentrum Maria Rustoord werd de 101e verjaardag gevierd van Elza Vanthournout. De kranige eeuwelinge zag het levenslicht op 29 november 1917 in Roeselare. In 1938 stapte ze in het huwelijksbootje met Etienne Decoopman, die in 1954 overleed. Het koppel had vier kinderen. In 1956 hertrouwde Elza met Hector Remmery, die in 2006 overleed. Samen krijgen zij drie kinderen. Elza had een veelzijdige carrière. Ze werkte in een schoenenbedrijf, hield en werkte in een garage. Sinds een vijftal jaar woont ze in het rusthuis.