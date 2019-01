Eenrichtingsverkeer in werfzone Oostrozebekestraat VDI

10 januari 2019

11u19

De ingrijpende werken in de Oostrozebekestraat gaan op maandag 14 januari een nieuwe fase in. Dat betekent dat er voortaan in de volledige werfzone eenrichtingsverkeer zal gelden. Vroeger konden wagens aan de rotonde met de Ring nog de Oostrozebekestraat inrijden om onder andere Aveve en tankstation Esso te bereiken, maar dat zal nu niet meer mogelijk zijn. Wie de Oostrozebekestraat wil bereiken, zal moeten omrijden via de Gentsestraat, de Wantebrug nemen en aan de rotonde linksaf slaan.

De werken in de Oostrozebekstraat duren nog tot dit najaar. Het wegdek wordt vernieuwd, maar er worden ook vrijliggende fietspaden en voetpaden aangelegd.