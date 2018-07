Eén lichtgewonde bij zware botsing 14 juli 2018

In Ingelmunster was gisteren een zware botsing in de Kortrijkstraat. Een oudere bestuurder die in de straat woont, wou met zijn Fiat rechtsomkeer maken. Hij merkte daarbij het aankomende voertuig dat in de richting van het station reed, niet op. De bestuurder probeerde nog uit te wijken voor de Fiat maar greep de auto uiteindelijk in de flank. De bestuurder van de fiat vloog door de klap van de bestuurdersstoel naar de passagiersstoel maar raakte geklemd met zijn voeten. De hulpdiensten snelden ter plaatse en konden de man snel uit zijn benarde situatie bevrijden. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder van het aanrijdende voertuig, een Volkswagen Polo, raakte niet gewond. Door het ongeval was de Kortrijkstraat ter hoogte van het station een tijdlang afgesloten voor het verkeer. (AHK)