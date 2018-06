Eén groot tricolore feest op Marktplein HULDIGING YVES LAMPAERT NET VOOR DUIVELS-MATCH SCHOT IN DE ROOS VALENTIJN DUMOULEIN

29 juni 2018

02u40 0 Ingelmunster Tricolore troef op het Marktplein gisteren. Niet alleen door de vele Belgische vlaggen van de voetbalfans die de match van de Rode Duivels bijwoonden, maar ook in de kampioenentrui van Yves Lampaert. Na zijn klinkende zege op het BK wielrennen in Binche hield de gemeente eraan haar sportiefste inwoner op passende wijze te huldigen. Het publiek zorgde voor een zéér warm welkom.

Zaterdag tekenden er al 3.000 voetbalfans present op het Marktplein en gisteren deden de vele supporters daar nog een schepje bovenop. Na een kort filmpje over zijn prestatie op het BK kreeg 'Lampi' zelf ook de kans om zijn fans toe te spreken. "Dit is voor mij puur genieten", reageert hij. "Mijn fans zijn de beste van de hele wereld. Ze volgen me al lang en ik ben blij dat ze ook van deze momenten mee kunnen genieten. Dat ik in eigen gemeente gehuldigd word, doet me enorm veel plezier. Om iets voor mijn fans terug te doen heb ik in de pauze van het voetbal ook met enkele vaten bier getrakteerd. Heel lang kon ik niet blijven omdat ik me op de Tour moet voorbereiden, maar ik heb met volle teugen genoten."Na de lovende woorden schonk de gemeente 'De Stier van Ingelmunster' een gigantische fles wijn en wat Rodenbach-biertjes.





De wielrenner nam ook ruim de tijd om selfies te nemen en handtekeningen te zetten.





Forza Lampaert

Tussen het vele zwart-geel-rood in de massa viel ook een flinke streep blauw op. De huiskleur van fanclub Forza Lampaert, die in groten getale aanwezig was. Zij verwelkomden hun held zondag na zijn overwinning al met veel enthousiasme aan stamcafé De Wante en breidden daar gisteren moeiteloos een vervolg aan. "We tellen ruim tweehonderd leden en dat aantal groeit met de dag', glundert Andy Vroman. "Het is fantastisch dat we hem in het hart van Ingelmunster een passend eerbetoon kunnen brengen. Hij heeft nog veel in zijn mars, dus dit is zeker het laatste feestje op het Marktplein niet."





Ook Studio Brussel-presentatrice Linde Merckpoel tekende present op de huldiging. Ze zorgde mee voor de sfeer én een live tussenkomst in Villa Sporza op één net voor de match. Ze leerde de renner een paar jaar geleden kennen tijdens het afscheidsfeest van Tom Boonen. "Toen ben ik meter geworden van zijn trainingsgroepje De Melkerie en sindsdien blijf ik hem volgen", vertelt Linde. "Toen hij Dwars door Vlaanderen won, zijn we al eens samen een spaghetti gaan eten in de Carlito in Tielt en maandag nodigde Yves me live op de radio uit naar zijn huldiging en daar ging ik met veel plezier op in. Het fijne aan Yves is dat hij een gewone kerel is gebleven. Dat spreekt me zo in hem aan. Ik kan hem dan ook écht een vriend noemen. Het is ook ongelofelijk om te zien hoe Ingelmunster zo voor hem supportert. Dit heb ik nog maar zelden gezien. Nu hij ook in de Tour meedoet, ga ik hem zeker blijven volgen. En duimen voor minstens één ritwinst (lacht)".