Duo veroordeeld voor slagen tijdens caféruzie LSI

27 februari 2019

15u33

Bron: LSI 0

Twee twintigers uit Oostrozebeke en Ingelmunster zijn door de rechter in Kortrijk veroordeeld voor een slaande ruzie in café Bristol The Mixx in Ingelmunster op 16 januari 2014. Een stamgast liep daardoor een oogkasbreuk op, zijn echtgenote een gebroken duim en pols. Een derde verdachte uit Ingelmunster is vrijgesproken omdat hij geen slagen heeft uitgedeeld.

Bert H. uit Oostrozebeke had tijdens de caféruzie een barkruk genomen om er mee te slaan. Tom A. gaf toe ook één vuistslag te hebben uitgedeeld aan het mannelijke slachtoffer. Ze moeten samen een schadevergoeding van 6.392 euro betalen. Bert H. moet aan de vrouw ook nog eens 6.539 euro betalen en hij moet een werkstraf van vijftig uur uitvoeren. Tom A. kreeg de gunst van de opschorting, waardoor hij geen straf meer krijgt.