Duo opgepakt na inbraak in woning pas overledene

16 januari 2019

07u50

Bron: LSI

Twee jongeren uit Ingelmunster zijn op heterdaad betrapt bij een inbraak in de woning van de pas overleden Norbert Vangroenweghe (75) in de Izegemstraat in Ingelmunster. Een 18-jarige dader en zijn minderjarige kompaan waren enkele dagen na het overlijden in het leegstaande huis al op zoek naar een collectie wapens en kogels die Norbert verzamelde. Een buurman merkte de inbraak op en verwittigde de politie. In hun rugzak hadden ze al wapens en hagelpatronen gestopt. Na arrestatie en verhoor is het duo opnieuw vrijgelaten. Ze zullen zich later voor de (jeugd-)rechtbank moeten verantwoorden.