Duo gezocht na inbraak in automaat wassalon 30 maart 2018

De uitbater van wassalon Bubbles langs de Kortrijkstraat in Ingelmunster is op zoek naar twee personen die verantwoordelijk zijn voor een inbraak in de automaat van het wassalon.





De diefstal vond zaterdag plaats. De uitbaters zetten enkele beelden van de beveiligingscamera's op Facebook. Daarop zijn twee mannen met petten te zien, de ene fors gebouwd en met een rode milletjas, de tweede tengere figuur met zwarte jas. Ze forceren de geldautomaat in het wassalon en gaan met de buit aan de haal. "Help ons deze mensen te vinden.





Tips? Mail naar bubbels.ingelmunster@gmail.com of bel naar 0485/36 73 48", zo klinkt het opsporingsbericht op Facebook. (LSI)