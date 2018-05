Duimen voor DrumSpirit, Twice en Mathias DRIE WEST-VLAAMSE ACTS IN FINALE BELGIUM'S GOT TALENT VALENTIJN DUMOULEIN GUDRUN STEEN

25 mei 2018

03u00 0 Ingelmunster Wat een West-Vlaamse weelde in de grote finale van Belgium's Got Talent vanavond. Er is het percussiegeweld van DrumSpirit uit Dadizele, maar ook een betoverend duet van dansduo Twice en de acrobatische toeren van gymnast Mathias Goethals uit Roeselare.

DrumSpirit staat vanavond op het podium met muziek die gecomponeerd werd door de amper 18-jarige Victor Khaddaj. Hij studeert jazz aan het conservatorium van Brussel en percussie is sinds zijn zevende zijn uitlaatklep. "Ik leerde DrumSpirit zes jaar geleden kennen tijdens een workshop 'drumline' in Oostende. Sindsdien maak ik er vast deel van uit met mijn snare drum (een kleine trom, red.). Ik sleutel nu aan het finale optreden. Het publiek mag een flinke portie spektakel verwachten. Niet alleen instrumentaal, maar ook visueel. De uitdaging als schrijver is om elk van de 30 muzikanten te laten schitteren in een samenspel. Het moet ook herkenbaar zijn voor het publiek. Voor mij is het nog extra stresserend, want ik sta zelf mee op het podium. Schrijven, musiceren, marcheren en achter de schermen lesgeven. Ik geef toe dat ik vaak naar adem hap. Na dit avontuur zal ik me volledig toeleggen op lesgeven bij DrumSpirit. Maar eerst: die finale winnen."





Scheur in ligamenten

Ook het jonge dansduo Twice, met Lone Haelemeersch (14) uit Ingelmunster en Nathan Carpels (15) uit Rumbeke, kijkt reikhalzend uit naar de finale. "De zenuwen gieren alvast door ons lijf", verklapt Lone.





"Het is een spannende aanloop naar de finale geweest omdat ik nog steeds wat last heb van een scheur in mijn ligamenten. Daardoor moesten we het aantal trainingen beperken en was het bij momenten heel zwaar, maar we gaan er voluit voor. Veel willen we voorlopig nog niet verklappen, maar de kijkers gaan vanavond een andere kant van Twice te zien krijgen. We nemen een risico en gaan eens voor iets helemaal anders."





Gymnast Mathias Goethals (20) uit Roeselare is al de hele week gefocust op dat ene grote moment vanavond. "Ik zal blij zijn als de grote finale er eindelijk is en ik heb ook de intentie om op het podium écht te genieten", vertelt hij.





"Mijn acts waren altijd opbouwend, met de bedoeling telkens met iets imposanters op de proppen te komen. Ik wil dat vanavond weer doen en hoop de jury en het publiek thuis te kunnen verrassen. Ik leef voor wat ik doe en ga tot op het einde doorzetten. Dat gegeven zal je niet alleen uit mijn act, maar ook uit de muziek kunnen afleiden. Aan de steun van de fans zal het alvast niet liggen, want ze komen met zestig naar de studio afgezakt."





Groot scherm

Belgium's Got Talent is vanavond om 20.40 uur op vtm te zien.





Supporters van DrumSpirit kunnen de finale op groot scherm bekijken in hun clublokaal in de Nijverheidslaan in Dadizele. Fans van Twice kunnen terecht in het Life Danscenter in de Lodewijk de Raetlaan 2 in Izegem.