Dries Van Haute lanceert single rond klimaatbewustzijn Valentijn Dumoulein

26 februari 2019

10u22

Bron: Valentijn Dumoulein 0 Ingelmunster Voorlopig doet Dries Van Haute (34) nog maar bij weinig mensen een belletje rinkelen, maar daar komt binnenkort misschien verandering in. De ambitieuze artiest gaat voor een kruisbestuiving van electronica en soulmuziek. In mei staat hij op de weide van Labadoux, maar voor het zover is lanceert hij met ‘Desert’ een nieuwe single.

Dries leerde zichzelf op 13-jarige leeftijd drummen en raakte al vroeg geinteresseerd in hiphop en soul. “Toen ik mijn hogere studies architectuur op Sint-Lucas in Gent volgde, experimenteerde ik ook met keyboards”, steekt de Ingelmunsternaar van wal. “Gaandeweg zong ik daar ook liedjes op in. In Gent leerde ik stadsgenoot Jeffrey Bearelle (die nu furore maakt als frontman van Ertebrekers – nvdr.) kennen en samen richtten we de band SoulRockAvenue op. We schreven en componeerden nummers en traden vaak op in onze provincie en Gent.”

Soul en urban

Via via raakte Dries in contact met het label WeArDo’Music en maakte hij beats voor rappers Darrell Cole, Woody Smalls en K1D. “Ik heb lange tijd met hiphop geëxperimentrerd, maar ondertussen kent het genre een te strak format”, vindt hij. “<Ik wilde mijn muzikaal spectrum verbeteren en daarom ben ik zelf muziek met verschillende invloeden beginnen maken. Ik breng een subtiele mix van elektronische sounds, soul en urban. Ik nam het project met Hervé ‘TNT’ Wala op in de JET-studios in Brussel. Hij motiveerde me om mijn stem op die muziek te plaatsen en zo treed ik ook op.”

Daaruit vloeide de EP (Extended Play –nvdr.) ‘Blue Roses’ voort en nu is er dus de single ‘Desert’. Daarin stel ik me de vraag waarom ik blijf meedraaien in een systeem dat slecht omspringt met de middelen die we hebben en in sneltempo de verwoesting van de planeet teweegbreng”, zegt Dries. “Geen belerende vinger, maar een oprechte vraag naar mezelf: welke positie wil ik daarin innemen?” Om die boodschap extra kracht bij te zetten lanceerde Dries meteen ook een crowdfunding-actie voor The Ocean Cleanup. “Zij ontwikkelen middelen om op een duurzame manier de oceaan van plastic afval te ontdoen”, aldus Dries. “Op die manier heb ik toch duizend euro voor hen kunnen inzamelen.”

Labadoux

Dries staat op vrijdag 3 mei om 18.30 uur voor het eerst op de planken van Labadoux, in zijn thuisgemeente. “Een hele eer, maar het brengt meteen ook wat stress met zich mee”, zegt hij. “Spelen voor een thuispubliek betekent dat je heel wat mensen kent en dat zorgt toch voor een zekere spanning. Maar ik zie het concert absoluut zitten en hoop dat ze hiermee in eigen streek mijn muziek nog beter leren kennen.

Meer info over Dries Van Haute vind je op deze pagina.



Bekijk hieronder de videoclip van ‘Desert’: