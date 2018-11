Dooreengeschudde peuter wordt zaterdag begraven 28 november 2018

02u26 0 Ingelmunster In het crematorium Uitzicht in Kortrijk wordt komende zaterdag afscheid genomen van E., een peuter van anderhalf uit Ingelmunster die stierf aan de gevolgen van het 'shakenbabysyndroom'.

Het jongetje, dat ook verwondingen had aan het hoofd en in de buikstreek, werd door zijn mama - zelf een verpleegster - naar de Sint-Jozefskliniek in Izegem gevoerd. Van daaruit werd de kleine E. naar het UZ in Gent gebracht. Hij vocht een week lang voor zijn leven maar bezweek uiteindelijk. Intussen had het gerecht al de vader en moeder, net als hun respectievelijke nieuwe partners, ondervraagd om de oorsprong van de verwondingen te achterhalen.





Geen van de vier kon of wou de speurders verder helpen. De onderzoeksrechter gaf recent het lichaampje van de peuter vrij, zodat E. kan begraven worden. Het onderzoek gaat intussen onverminderd verder. (VHS)