Directeur van gemeenteschool De Wingerd stapt op na ‘interne strubbelingen’ VDI

18 februari 2019

18u34

Bron: VDI 0 Ingelmunster Directeur Lieven Dejonckheere kiest na een moeilijke periode voor een nieuwe uitdaging en verlaat gemeenteschool De Wingerd. Wat precies de reden van zijn vertrek is, blijft onduidelijk. De gemeente heeft het over ‘interne strubbelingen’.

“De aanhoudende interne spanningen en twisten werden Lieven uiteindelijk te veel”, vertellen onderwijsschepen Martine Verhamme en burgemeester Kurt Windels. “Als inrichtende macht zijn wij dan ook bijzonder ontgoocheld in de huidige gang van zaken. Het schoolteam krijgt nu tot eind deze week de kans om iemand voor te dragen om het directeurschap tot het einde van het schooljaar op te nemen. Lukt dit niet, dan duidt het schoolbestuur iemand aan.”

In augustus 2017 ging Lieven Dejonckheere aan de slag in de gemeentelijke lagere school De Wingerd. “In moeilijke omstandigheden nam hij toen het roer over. Onder zijn impuls bloeide de school opnieuw op met een stijgend aantal leerlingen tot gevolg”, vervolgt schepen Verhamme. “Hij zorgde voor inhoudelijke en structurele bijsturingen en waakte over de financiële gezondheid van de school. Wij zijn Lieven dan ook enorm dankbaar voor het mooie parcours dat hij in anderhalf jaar tijd aflegde. Het gemeentebestuur betreurt zijn vertrek en hoopt dat het schoolteam de interne spanningen die aan de basis liggen snel oplost.”

Terug naar roots

“Omwille van de situatie in De Wingerd en naar aanleiding van een aangeboden nieuwe carrièrewending heb ik beslist om de uitdaging die OVSG (de koepel van het gemeentelijk en stedelijk onderwijs in Vlaanderen) mij biedt te aanvaarden”, aldus directeur Lieven Dejonckheere. “Zo keer ik terug naar mijn roots in het secundair onderwijs en zal ik in de toekomst scholen begeleiden bij het invoeren van de vernieuwingen in het secundair onderwijs.”

“De Wingerd is een school met een groot potentieel maar waar in het verleden zaken scheef gegroeid zijn. Ik zal dan ook met gemengde gevoelens terugkijken op mijn korte passage in de school”, oordeelt Lieven. “Maar ik ben ook fier op het traject dat ik aflegde met het team. Ik wil daarom graag een aantal personen bedanken. Het gemeentebestuur voor de kans die ik kreeg en de steun die ik mocht ervaren. Directeur Dominique Couvreur van de Zon voor de intensieve en positieve samenwerking. En ook het team voor de overwegend constructieve medewerking.”

Op 30 juni volgt een nieuwe evaluatie van de interne werking. “We zijn overtuigd van de kwaliteiten van De Wingerd en het korps. De gemeenteschool heeft een sterke traditie en een goede naam. Het is nu aan het team om hun rug te rechten en zo positief en eendrachtig de toekomst aan te gaan”, besluit de burgemeester.

Verkoop afgewend

De Gemeenteschool kwam een paar jaar geleden nog in financieel moeilijk vaarwater terecht. Eerst waren er plannen om de school te verkopen en te fusioneren met een ander net, maar later kwam de gemeente daarop terug en werd er besloten op andere manieren te besparen. Directeur Dejonckheere kwam in de nasleep van dat dossier aan het hoofd van de school te staan.