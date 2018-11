Dievenduo geklist dankzij Facebook 29 november 2018

Een dievenduo uit Izegem en Ingelmunster dat op 17 oktober een inbraak pleegde in restaurant Prinsessehof in Emelgem (Izegem) werd geklist dankzij camerabeelden die op Facebook verspreid werden.





Tony L. (32) en Manolito R. (29) moesten zich gisteren op de rechtbank in Kortrijk verantwoorden maar daagden niet op.





Het openbaar ministerie vroeg een celstraf van vijf maanden en een boete van 400 euro. Het duo ging met 30 bakken leeggoed, een leeg biervat, 7 zakken lamsvlees en 10 kilogram diepvriesproducten uit de diepvries aan de haal. (LSI)