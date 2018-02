Dieter Quagebeur op sp.a-lijst 02 februari 2018

Ambulancier Dieter Quagebeur (44) is de nieuwste kandidaat die sp.a aan zijn lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen mag toevoegen. Quagebeur is in eigen gemeente geen onbekende, met onder meer een mooie staat van dienst in toneelkring Uylenspieghel en in het feestcomité van voetbalclub Schoenen Devolder. Hij woont samen met zijn man Lorenso Allaert in de Weststraat. Dieters grootvader Jozef Soenens zetelde eerder al voor de toenmalige SP in het partijbestuur van Izegem. (VDI)