Dementievriendelijke handelaars voortaan herkenbaar met label VDI

03 april 2019

09u55

Bron: VDI 0 Ingelmunster Wie aan de etalage of het raam van 21 lokale handelaars passeert zal er voortaan een sticker zien plakken die er op wijst dat ze dementievriendelijk zijn. De Misthoorn, een dienst die mensen rond dementie begeleidt, organiseerde voor hen een vormingsavond over hoe je idealerwijs met klanten met dementie kunt omgaan.

De Misthoorn is een samenwerkingsverband tussen de gemeente, woonzorgcentrum Maria Rustoord en het OCMW. Die dienst nam het initiatief voor een vormingsavond waar handelaars aan de hand van concrete voorbeelden leerden hoe ze mensen met dementie kunnen ontvangen. “Denk maar aan een situatie waarbij iemand moeite heeft om met de bankkaart te betalen of als iemand met dementie in een slagerij opduikt om een brood te bestellen”, zeggen De Misthoorn-medewerkers Bieke Ryckbosch, Mélanie Vanderbeke en Elke Vandamme. “We leerden handelaars ook hoe te reageren als iemand verward overkomt of niet goed weet wat te doen.”

Inzichten

De gemeente vond het belangrijk dit signaal te geven. “Handelaars worden af en toe geconfronteerd met personen met dementie en soms is het onwennig en moeilijk om op een ‘normale’ manier met hen om te gaan”, zegt schepen van Sociale Zaken Katrien Vandecasteele (De Brug/N-VA/Open VLD). “Inzichten om een manier te vinden zodat mensen met dementie zich betrokken en gehoord voelen, zijn belangrijk in onze maatschappij. Daarom vind ik het heel fijn dat er zoveel handelaars op onze vorming intekenden.’

De handelaars die de vorming volgden zijn niet alleen herkenbaar door een sticker op hun etalage, maar ze kregen ook een ‘trofee’ met een geknoopte, rode zakdoek mee die ze in hun zaak kunnen plaatsen. Het logo van de geknoopte zakdoek werd in 2010 voor het eerst gebruikt tijdens de acties van expertisecentrum dementie Foton voor een dementievriendelijk Brugge. Het geldt als solidariteitssymbool en werd door mensen met dementie zelf uitgekozen.

Overzicht handelaars

Er namen 27 handelaars van 21 verschillende zaken deel. De handelaars die het label ontvingen zijn Axa Bank Verstraete, Kantoor Bouckaert, zakenkantoor Tom Vanhecke, De Sneukeling, slagerij Wim, slagerij Bart Buyse, apotheek Seurinck, kapsalon Carine, bakkerij Deboosere, bloemenbinderij Rubus, dagbladhandel De Clip, Stefaan Naert, Juwelen Optiek Dumoulin, slagerij Stols, café De Riva, frituur Sloeberke, apotheek Stubbe, kinesiste Bultynck Maud, logopediste Isabel Maes, chocolatier Cachet en Elektro D’Heyger Frank.

Meer info over De Misthoorn via hun website of 051/33.74.71.