Deel Groenstraat krijgt nieuwe naam 30 maart 2018

Een deel van de Groenstraat krijgt binnenkort een nieuwe straatnaam. Door de komst van bedrijventerrein De Zandberg is de straat in twee gesplitst en veel vrachtwagens die er moeten zijn rijden via de Steenovenstraat of Elf Julisingel naar de Groenstraat. Omdat beide delen doodlopen, rijden de trucks er zich vaak vast, met heel wat overlast tot gevolg.





De gemeente plaatste omleidingsborden en ook GPS-producenten zijn verwittigd, maar dat alleen volstaat niet en daarom volgt een naamswijziging voor het stukje straat tussen de Steenovenstraat en Industrielaan. De gemeente stelt voor het om te dopen tot Mennestraat, naar de gelijknamige wijk en de wijkfeesten in augustus, die veertig jaar bestaan. De cultuurraad moet wel nog zijn advies uitbrengen en dan pas volgt er een definitieve beslissing. Oppositiepartij CD&V is geen voorstander van de naamsverandering en wijst op de kostprijs voor het veranderen van straatnaam voor de vier inwoners van het stukje straat. De partij onthield zich uiteindelijk. (VDI)