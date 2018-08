De Romeo's en Christoff op Mennefeesten 07 augustus 2018

De veertigste editie van de Mennefeesten vindt dit weekend plaats. Eerder dit jaar werd het standbeeld De Memmer voor die gelegenheid al verplaatst van de voormalige H.Hartkerk naar de rotonde aan de Mennehoek. Vrijdag starten de feesten op de hoek van het Molleveld en de Bruggestraat. In de feestent is om 14.30 uur een seniorenshow met Johnny Clarysse en Luc Van Meeuwen en om 17.30 uur is er een braadworstenkaarting met gratis hoofdvlees. Op zaterdag begint de dag met een vinkenzetting en om 20 uur is er de vakantieshow met optredens van Sergio, Kate Ryan, Jettie Pallettie, de Deurzakkers, Sam Gooris, Def Dames Dope en dj Regi. Tickets kosten vijftien euro in voorverkoop en twintig euro aan de deur. Op zondag is er de Mennehoogdag met om 11 uur een aperitiefconcert, om 15 uur gratis kinderanimatie en om 18 uur een act van Dirk Van Vooren en Little Rocky Dancers. Om 18.30 uur is er de veerstigste Menne-Explose met beenhesp en om 20 uur zijn er optredens van Belle Perez, De Romeo's, Christoff en Laura Lynn. Tickets kosten voor die dag twintig euro in voorverkoop en vijfentwintig euro aan de deur. Meer info op www.mennefeesten.be. (VDI)