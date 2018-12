De Ring gedeeltelijk versperd na botsing LSI

14 december 2018

06u59

In Ingelmunster is de Ringlaan (N50) vrijdagochtend een tijdlang gedeeltelijk versperd geweest. Oorzaak was een botsing iets over half zes tussen twee voertuigen. Er raakte niemand gewond maar de betrokken wagens moesten getakeld worden. Een Citroën C5 met Franse nummerplaat reed van Ingelmunster richting Hulste (Harelbeke) en botste met de linkerkant tegen de linkerflank van een BMW die uit de tegenovergestelde richting kwam. Door de klap maakte de Citroën een bocht van 180 graden. De volledige linkerflank van de BMW raakte beschadigd. Door de wrakken en de brokstukken moest de N50 gedeeltelijk afgesloten worden en was enkel beurtelings verkeer mogelijk. De brandweer zorgde voor het opruimen van het glas en de brokstukken op de weg. De politie van de zone Midow deed de nodige vaststellingen.