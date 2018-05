De Memmer prijkt nu op rotonde 08 mei 2018

Het standbeeld De Memmer van kunstenaar Marc Claerhout vind je voortaan op de rotonde in de Bruggestraat. Het kunstwerk stond sinds 1991 opgesteld naast de Heilig-Hartkerk, maar sinds de ontwijding is er nauwelijks nog passage. "We besloten daarom een aanvraag in te dienen om De Memmer naar die rotonde te verplaatsen, waar het veel meer tot zijn recht komt", vertelt Bart Buyse van het Mennecomité uit de gelijknamige wijk. "Dat nam wat tijd in beslag, maar even geleden werd het monument verhuisd en intussen werd het opnieuw plechtig ingehuldigd." Die ceremonie omvatte onder andere een stoet met drumkorps De Kunstvrienden uit Sint-Eloois-Winkel en enkele speeches van erevoorzitter Géry Vanneste en pastoors Ludwig Dubaere en Jozef Bekaert. De Memmer bestaat uit een kleine piramide met twee bronzen kunstwerken: een hoorn des overvloeds met daarin kleine varkenssnuiten, en daarboven een grote hand met opgestoken wijsvinger en daarin twee mannenhoofden.





(VDI) Foto VDI