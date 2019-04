De koning komt naar Ingelmunster: mysterieuze banner duikt op Marktplein op VDI

01 april 2019

14u00

Bron: VDI 0 Ingelmunster Gaat het om een gewiekste aprilgrap of is er toch meer aan de hand? Sinds maandagochtend prijkt op het Marktplein een banner met de link www.dekoningkomt.be.

Wie de link naar de website volgt, krijgt dezelfde titel te zien met daaronder een timer die naar zondagavond 18 uur aftelt. De banner is ook burgemeester Kurt Windels (De Brug) niet ontgaan. Op Facebook postte hij ‘Krijgt Ingelmunster binnenkort met een vorstelijke intrede te maken of is dit gewoon een aprilgrap? Iemand die iets meer weet?’

Koninklijke bezoeken gaan gepaard met een strikt protocol, dus dat lijkt al uitgesloten. De opening van een nieuwe handelszaak dan maar? Of een hoopvolle Ingelmunsternaar die aftelt naar het einde van de Ronde van Vlaanderen en hoopt dat ‘wielerkoning’ Yves Lampaert Vlaanderens Mooiste wint?

Een andere piste is dat de banner verwijst naar de ingebruikname van de Sint-Amandskerk vlakbij. Die opent dit weekend opnieuw de deuren na de installatie van een nieuwe verwarmingsinstallatie en een archeologisch onderzoek. De kerk heropent wel al op zaterdag om 17 uur de deuren en op zondag 7 april volgt om 10 uur een tweede misviering. Om de speculatie nog meer op te voeren, verwijzen enkele pientere inwoners op sociale media naar de gelijkaardige Nederlandse website www.dekoningkomt.nl, een religieuze site over Bijbelstudies.

Op de waarheid blijft het nog enkele dagen wachten.