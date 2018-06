De Brug/Open VLD/N-VA met negen nieuwe namen naar kiezer 04 juni 2018

02u38 0 Ingelmunster Het huidige meerderheidskartel De Brug/Open VLD/N-VA heeft zijn kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen klaar. Het behoeft geen verrassing dat huidig burgemeester Kurt Windels als lijsttrekker een tweede ambtstermijn ambieert.

Op de tweede plaats prijkt schepen Martine Verhamme. Ook voormalig OCMW-voorzitster Katrien Vandecasteele doet mee, net als schepen Nadine Verheye en gemeenteraadsleden Jean-Pierre Deven, Carine Geldhof, Dorine Behaeghe en Evy Becquaert. De derde plaats is voorbehouden voor N-VA-voorzitter Jan Rosseel. Hij is een van de nieuwkomers op de lijst, net als Stijn Goemaere (voorzitter koepel De Brug/Open VLD/N-VA en NVA-penningmeester Steven De Maesschalk. Die laatste is lijstduwer.





Ook nieuw zijn Kom op tegen Kanker-vrijwilligster Trui Lambrecht, student Lucas Staes, medisch technieker Diederik Vanderheeren, arbeidster Sylvie Viaene, garagehouder Rudy Debruyne en chef-kok Loïc Debackere. (VDI)