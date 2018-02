Davy Claerhout stopt als gemeenteraadslid 27 februari 2018

Davy Claerhout (N-VA) heeft zijn ontslag als raadslid aangeboden. Hij kan de functie niet langer combineren met zijn professionele bezigheden. Als financiëel directeur bij Thomas Cook vertoeft hij vaak in het buitenland.





"Daarom bied ik met spijt in het hart mijn ontslag op deze gemeenteraad", klonk het. "Politiek is in de toekomst niet meer combineerbaar met de reizen die ik moet doen." Het raadslid wordt op de volgende gemeenteraad vervangen door Carine Geldhof van kartelpartner De Brug. (VDI)