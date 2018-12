City Run for Life door het centrum VDI

20 december 2018

Op vrijdag 21 december organiseert het gemeentebestuur samen met atletiekvereniging AVI een nieuwe editie van de City Run for Life. Dat doen ze ten voordele van Studio Kontrabas, de radiomarathon waarbij 72 uur plaatjes voor de Warmste Week van op het binnenplein van het Kasteel van Ingelmunster gedraaid worden. De City Run gaat om 19 uur van start met een kinderloop van 800 meter (1ste en 2de leerjaar), 1.000 meter (3de en 4de leerjaar) en 1.400 meter (5de en 6de leerjaar). Op dat tijdstip start ook een wandeltocht van 6,25 of 12,56 kilometer. Om 20 uur start de City Run met een afstand van 6,28 of 12,56 kilometer. Vertrekken gebeurt ter hoogte van een startboog op het Marktplein, de aankomst is voorzien op het binnenplein voor het kasteel. Meedoen met de kinderloop kost 4 euro, de City Run en wandeltocht kosten 8 euro. Inschrijven kan via www.ingelmunster.be/cityrun