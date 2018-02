Cinema Albert herleeft eenmalig WHISKYCLUB HEROPENT DORPSBIOSCOOP VOOR HET GOEDE DOEL VALENTIJN DUMOULEIN

17 februari 2018

02u32 0 Ingelmunster Achtenvijftig jaar nadat de laatste filmvoorstelling er plaats vond, zal Cinema Albert in de Oostrozebekestraat nog eens schitteren in zijn oude glorie. Whiskyclub The Young Smugglers pakt er op 24 en 25 maart uit met enkele vertoningen voor het goede doel. Een buitenkansje om het gebouw nog eens te bezichtigen, want op termijn verdwijnt het onder de sloophamer.

Het was Ernest Van Honsebrouck die op 4 november 1939 recht tegenover de (ondertussen afgebroken) brouwerij van zijn familie een grote ruimte tot een mooie cinemazaal ombouwde. Ze kreeg de naam van koning Albert I en fungeerde ook als feestzaal. In 1960 werd de cinema opgedoekt. Ondertussen staat het gebouw al ettelijke jaren leeg. "Daarom zijn we op het idee gekomen om op zaterdag 24 en zondag 25 maart Cinema Albert nog een laatste keer tot leven wekken met enkele filmvertoningen", vertellen Bjorn Verbrugghe en Stefaan Rabout van whiskyclub The Young Smugglers. "We doen dat voor het goede doel. De volledige opbrengst van deze activiteit gaat naar de Tri-Riders en de Kotbende, twee lokale ploegen die in mei de 1.000 kilometer van Kom op tegen Kanker fietsen. We voorzien een groot scherm, projector, twee films met een Schots tintje, voldoende verwarming en een bar met de nodige drankjes."





Tegen de vlakte

Zowel de oude bioscoop als de voormalige brouwerijsite zijn vandaag in handen van de Global Estate Group.





Op de brouwerijsite komt een nieuwe verkaveling. De plannen voor de oude bioscoop zijn hangende, maar het staat zo goed als vast dat het gebouw tegen de vlakte gaat. "Wat er daarna mee gebeurt, hangt af van hoe de kiezer bij de gemeenteraadsverkiezingen de kaarten schudt", vertelt schepen van ruimtelijke ordening Rob Kindt (De Brug). "Het is wel zo dat we al twee ruimtelijke uitvoeringsplannen uitgetekend hebben die het mogelijk moeten maken er op termijn een nieuw ontmoetingscentrum te plaatsen. Daar is nood aan in onze gemeente. De projectontwikkelaar staat open voor een verkoop, maar zoals gezegd is het aan een nieuwe bestuursploeg om dit in de volgende legislatuur te concretiseren en te budgetteren. Dan pas wordt de knoop doorgehakt." Er gaan ook stemmen om de bioscoop toch te bewaren. "Cinema Albert staat symbool voor heel wat erfgoed in onze gemeente dat of al verdwenen is of op het punt staat te verdwijnen", vertelt Mike Van Acoleyen (Groen). "Er is al te veel verloren gegaan de laatste jaren. De cinema staat er al jaren verwaarloosd bij, maar heeft zeker vanbinnen een uitgesproken charme én hij draagt een hele hoop dorpsgeschiedenis mee. Waarom niet hem in ere herstellen en er een polyvalente zaal van maken, voor tentoonstellingen of buurtactiviteiten? Ik heb Cinema Albert alvast voorgedragen als iets dat zeker bewaard moet blijven via de website www.zotvanerfgoed.be. Iedereen kan er via die site zijn stem aan geven." Op zaterdag 24 maart start een kindernamiddag in Cinema Albert vanaf 14 uur en wordt de Disney-film Brave getoond. Tickets kosten 2 euro. Zaterdagavond is er om 20 uur de film The Angel's Share. Diezelfde film wordt zondagmorgen om 10 uur nog eens gespeeld. Tickets kosten dan 10 euro en zijn te verkrijgen via francky.tine@proximus.be.