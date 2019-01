Celina is een van de oudste Belgen: “Hoe je 106 wordt? Veel koffie drinken” VDI

31 januari 2019

16u31

Bron: VDI 0 Ingelmunster Er kwamen geen 106 kaarsjes aan te pas, maar er werd woensdagnamiddag toch een glaasje gekraakt op de 106de verjaardag van Celina Carrette. Ze woont sinds een paar jaar in rusthuis Maria Rustoord in Ingelmunster.

Celina trouwde met Georges Meurisse, die al in 1948 overleed. Ze is sindsdien alleen gebleven, maar kon rekenen op de goede zorgen van haar dochter Georgette en haar schoonzoon Roger. Ze woonde eerst zeven jaar bij haar dochter voor ze in 2014 in het rusthuis kwam wonen. Celina heeft één kleindochter, twee achterkleinkinderen en vier achterachterkleinkinderen.

Twee jaar geleden verraste Celina iedereen op haar verjaardagsfeestje door de pastoor een flinke bedankingskus te geven. Dit jaar ging het er iets rustiger aan toe omdat haar gezondheid er toch een beetje op achteruit is gegaan. Het verjaardagsfeest vond plaats in haar kamer, waar directie, leden van het gemeentebestuur, vrienden en familie langskwamen voor een feestje.

Het geheim van haar lange leven? “Veel koffie drinken en genieten van de gezonde buitenlucht”, zegt ze overtuigd. “Mijn gehoor en zicht zijn niet meer al te best, maar voor het overige voel ik me nog best goed.”