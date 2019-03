CD&V wil lift in de Cultuurfabriek VDI

27 maart 2019

11u44

Ingelmunster Oppositiepartij CD&V zou graag hebben dat de gemeente Ingelmunster een lift installeert in de Cultuurfabriek. De tot cultuurzaal omgebouwde kerk biedt sinds 2005 op de bovenste verdieping onderdak aan Koninklijke Harmonie Kunst Veredelt, maar er is alleen een trap naar die verdieping.

“Het probleem stelt zich vooral als de harmonie op een andere locatie een optreden moet geven en via die trap met grote instrumenten moet zeulen”, stelt gemeenteraadslid Bart Buyse. “Los daarvan kunnen oudere of minder mobiele mensen die bovenste verdieping ook niet bereiken. We vernemen dat er al enkele muzikanten hebben afgehaakt omdat ze het niet meer zagen zitten al die trappen te betreden.”

Ook blaasorkest Alpenroos, met in zijn rangen negentig muzikanten, en de muziekschool slagwerk maken van het lokaal gebruik. “Ook voor hen stelt dat probleem zich”, vindt Bart. “Daarom pleiten we ervoor dat de gemeente een lift in het gebouw laat installeren.”

Patrimoniumschepen Jan Rosseel laat nog niet in zijn kaarten kijken. “We zijn volop bezig de opmaak van ons beleidsplan af te ronden. Daarin voorzien we een globale doorlichting van het patrimonium Vrije Tijd, zowel bouwkundig als functioneel. Ook de Cultuurfabriek komt daarbij aan bod. Een doorlichting door een interieurarchitect zou een meerwaarde zijn. In het verleden hebben al grote investeringen gedaan in het gebouw, waaronder isolatie in het plafond en nieuwe ramen. Wat de moeilijke trap betreft: daar deel ik je bezorgdheid. We nemen die mee in onze analyse. De bedoeling is dan ook om daar zo snel mogelijk werk van te maken.”